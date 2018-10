Bombeiros combatem o fogo num transformador industrial. Comandante apela à população de Schifflange e Esch-Lallange para que mantenha portas e janelas fechadas.

Incêndio nas instalações da ArcelorMittal

Bombeiros combatem o fogo num transformador industrial. Comandante apela à população de Schifflange e Esch-Lallange para que mantenha portas e janelas fechadas.

Um incêndio num transformador industrial nas instalações da ArcelorMittal, no boulevard Aloyse Meyer, em Esch-sur-Alzette, está a ser combatido por várias equipas de bombeiros que estão a enfrentar dificuldades devido à falta de água no local, segundo informa um comunicado do Corps Grand-Ducal Incendie & Secours (CGDIS).

No mesmo documento, o comandante das forças no terreno apela à população das localidades de Schifflange e de Esch-Lallange no sentido de que mantenham portas e janelas fechadas devido à intensidade do fumo.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.