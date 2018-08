Bombeiros combateram as chamas durante cerca de três horas.

Luxemburgo 12

Incêndio florestal em Schlindermanderscheid

Um incêndio florestal numa colina entre Schlindermanderscheid e Consthum obrigou as forças de socorro a um duro combate com as chamas durante cerca de três horas com apoio de um drone e um helicóptero para avaliar melhor a extensão do sinistro.

12 Estiveram envolvidos 130 elementos no combate às chamas Foto: Armand Wagner

De acordo com informações divulgadas pelo Corps Grand-Ducal Incendie & Secours (CGDIS), os soldados da paz foram mesmo confrontados com falta de água no local e acabaram por receber ajuda de agricultores locais e da empresa privada Reiff de Trosvierges, ficando à disposição cinco camiões-cisterna de 19 mil litros.

Ao final da tarde de sexta-feira, cerca de três dezenas de bombeiros foram apoiar e render aqueles que estavam na luta contra o incêndio. No total, 130 elementos estiveram envolvidos no combate a fogo.



