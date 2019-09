50 bombeiros combateram o fogo no parque de estacionamento subeterrâneo de Rousegäertchen, no centro da capital.

Incêndio extinto. Cinco carros arderam hoje na praça Martyrs

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), o fogo que deflagrou esta manhã no parque subterrâneo da Martyrs foi extinto às 13h15. Não sem antes levantar um manto negro de fumo sobre o centro da Cidade do Luxemburgo.

As causas do incêndio não são para já conhecidas, mas o balanço dos estragos está feito. O fogo começou numa viatura estacionada no piso -1 e propagou-se a 4 outros carros. Não há registo de feridos e foram mobilizados 50 bombeiros.

Einsatz wegen einem brennenden Fhz im Parkhaus des Martyrs gelegen am hauptstädtischen Rosengarten. Räumung der Place des Martyrs veranlasst. Es ist mit Verkehrsbehinderung in der avenue de la Liberté zu rechnen, weshalb angeraten wird die Umgebung großräumig zu umfahren. #trafic pic.twitter.com/6pnQfXynNn — Police Luxembourg (@PoliceLux) 9 September 2019