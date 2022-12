O fogo começou num automóvel e estendeu-se à fachada da casa onde estava estacionado que ficou danificada.

Susto

Incêndio em viatura obriga a evacuação de casas em Niederkorn

Redação O fogo começou num automóvel e estendeu-se à fachada da casa onde estava estacionado que ficou danificada.

Foi uma madrugada de susto e apreensão para os moradores da Rua Prinzenberg, em Niederkorn. Por volta das 03h da manhã desta segunda-feira, um automóvel estacionado à porta de uma garagem incendeia-se.

O alerta é dado à polícia que ocorre de imediato ao local. As chamas da viatura chegam à casa onde o veículo estava estacionado, danificando a porta da garagem e a fachada da habitação, descreve a polícia no relatório divulgado esta manhã.

Durante as operações de combate ao incêndio, os moradores das casas vizinhas foram evacuados como medida de segurança.

Vítimas do incêndio de Kayl alojadas em abrigos de emergência até janeiro Vinte e uma pessoas têm um teto temporário em Esch-sur-Alzette. Os antigos inquilinos do edifício que ardeu em Kayl têm pouco menos de um mês para encontrar habitação permanente.

As causas do incêndio na viatura são, por enquanto, desconhecidas, mas o Ministério Público já ordenou uma investigação à polícia científica para descobrir as razões pelas quais o automóvel se incendiou.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.