Incêndio em Vianden sob controlo

Várias pessoas tiveram que ser evacuadas esta segunda-feira na sequência de um incêndio florestal em Vianden. O fogo está sob controle, mas o combate às chamas para extinguir o incêndio continua.

De acordo com o coordenador de CGO, Christopher Schuh, citado pela edição alemã do Luxemburger Wort, a primeira chamada de emergência chegou pouco depois das 16h.

O fogo deflagrou na estação de montanha do teleférico. Foram mobilizados vários meios, mas o terreno acidentado tem dificultado as operações. Em ação estão 70 bombeiros, incluindo uma unidade especial, que examina a área com a ajuda de um drone. Não há feridos a registar.



O incêndio está sob controle desde as 17h30, mas a brigada de incêndio acredita que o combate ao incêndio pode durar mais algumas horas até à sua completa extinção.