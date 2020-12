Um incêndio numa serralharia esta madrugada mobilizou 100 bombeiros de várias corporações do país. Não há registo de feridos.

Incêndio em Vallée de l’Ernz mobiliza 100 bombeiros

Um incêndio de grandes dimensões esta madrugada em Vallée de l’Ernz mobilizou 100 operacionais de 14 corporações do país, no entanto sem feridos a registar.

Segundo o comunicados do CGDIS o fogo começou por volta das 02h da madrugada numa serralharia em Schnepperkopp, na estrada CR358, na comuna de Vallée de l’Ernz. As chamas, num pavilhão industrial de dois andares ameaçavam pavilhões vizinhos e uma casa residencial, o que levou a um reforço de operacionais.

Os 100 operacionais envolvidos pertenciam a 14 corporações de todo o país. "A presença de muitas garrafas de gás e as dificuldades com o abastecimento de água levaram a pedidos de assistência por parte do Comandante de Operações de Socorro (COS)", acrescenta ainda a corporação dos bombeiros grã-ducal.

O incêndio foi declarado extinto por volta das 04h30, no entanto, os meios permanecem ainda no local para evitar uma possível nova reignição.

