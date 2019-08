A fábrica de soalho de madeira ardeu durante 48 horas. Não há feridos a lamentar.

Incêndio em Sanem já foi extinto

O incêndio que deflagrou na manhã de quarta-feira na empresa Kronospan, em Sanem, foi extinto na noite de quinta-feira para esta sexta-feira.

Os bombeiros continuam hoje no local para evitar reacendimentos.

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) foram necessárias 48 horas para extinguir o fogo. A mesma fonte avança, na rede social Facebook, que “nehuma pessoa ficou ferida no combate às chamas”.

Desde as 10:30 de quarta-feira estiveram no local mais de duas centenas de homens a combater as chamas, entre bombeiros profissionais e voluntários do Luxemburgo apoiados por bombeiros de França.

Os prejuízos devem ser elevados para a Kronospan, que ainda na semana passada teve a visita do ministro da Economia, Étienne Schneider, durante a qual anunciou um investimento de 330 milhões de euros, para os próximos cinco anos.