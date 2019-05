O incêndio teve origem num restaurante perto do centro de inspeções. O incêndio já está controlado.

Incêndio em restaurante em Esch-sur-Alzette (atualizada)

Um incêndio deflagrou esta tarde em Esch-sur-Alzette. Eram visíveis chamas e um espesso fumo negro perto do centro de inspeção automóvel da cidade. De acordo com a edição francesa do Luxemburger Wort, o incêndio teve origem num restaurante perto do centro de inspeções.

Trata-se do restaurante Tutti Frutti, que se situa na rua Joseph Kieffer em Esch-sur-Alzette.

Segundo as informações recolhidas junto do dono do estabelecimento e de outra testemunha, houve uma explosão numa sala de armazenamento.

O restaurante situa-se num edifício independente, não tendo, por isso vizinhos ao lado.

Os bombeiros receberam mais de 20 chamadas telefónicas e deslocaram sete viaturas para combater o fogo. A ação dos bom beiros permitiu controlar o incêndio e impedir que as chamas alastrassem aos carros estacionados nas proximidades.



Recorde-se que o fim de semana começou com um incêndio na place Guillaume II. O incêndio terá começado no exaustor de uma cervejaria, na cave, e ter-se-á propagado aos pisos superiores e ao telhado do edifício

