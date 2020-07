O fogo foi dado como dominado por volta das 22h30, mas o trabalho dos mais de cem bombeiros que estiveram no local só terminou esta manhã.

Luxemburgo 4

Incêndio em Mertert não causou feridos

Diana ALVES O fogo foi dado como dominado por volta das 22h30, mas o trabalho dos mais de cem bombeiros que estiveram no local só terminou esta manhã.

O incêndio que deflagrou ontem num celeiro situado no centro de Mertert não causou feridos. O fogo foi dado como dominado por volta das 22h30, mas o trabalho dos mais de cem bombeiros que estiveram no local só terminou esta manhã.Segundo a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), os operacionais foram chamados ao local por volta das 19h30.

Sabe-se que o fogo deflagrou no telhado do celeiro, ameaçando os edifícios adjacentes. Os bombeiros permanecerem no local até às primeiras horas da manhã de hoje para evitar reacendimentos.

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

A operação de combate às chamadas acabou assim por durar várias horas, mobilizando bombeiros, meios aéreos, o Centro de Gestão de Operações (CGO) e ainda um funcionário do departamento de saúde da CGDIS.Numa nota divulgada à comunicação social, a CGDIS indica também que "a comuna de Mertert se ocupou dos moradores das habitações afetadas" pelo incêndio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.