Incêndio em Mercado de Natal da capital

Ana Patrícia CARDOSO Devido ao fogo, o Mercado de Natal na Place de la Constitution está encerrado até novo aviso.

Um incêndio deflagrou na madrugada de domingo, por volta das 1h30, no Mercado de Natal na Place de la Constitution.

Bombeiros de Luxemburgo e Hesperange foram mobilizados para o local do incêndio, que já foi controlado. Não há feridos a lamentar, de acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

4 Foto: Marc Wilwert

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert Foto: Marc Wilwert





As chamas destruíram completamente dois chalés no mercado de Natal e também danificaram uma árvore adjacente, avançam as autoridades luxemburguesas. A causa as chamas permanece por apurar.

O restaurante Kugener, situado no entorno, publicou no Facebook imagens do incêndio e relatou que "vários colegas foram afetados". O estabelecimento agradeceu ainda "a reação super rápida do CGDIS e do VDL, que estavam na praça. Todos nós conseguiremos reunir-nos para abrir-nos o mais rapidamente possível."

A cidade de Luxemburgo anunciou nesta manhã de domingo que este mercado vai permanecer fechado até novo aviso. "Todos os outros mercados estão abertos de acordo com o horário habitual", adiantou a VDL no Twitter.

