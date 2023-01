Depois do fogo que consumiu o imóvel, as vítimas foram realojadas em Esch-Raemerich, uma medida provisória até ao dia 11 de janeiro.

Incêndio em Kayl. Realojamento provisório das vítimas poderá ser prolongado

Diana ALVES Depois do fogo que consumiu o imóvel, as vítimas foram realojadas em Esch-Raemerich, uma medida provisória até ao dia 11 de janeiro.

O realojamento provisório das vítimas do grave incêndio que ocorreu em Kayl, a 6 de dezembro, e no qual uma criança perdeu a vida, poderá ser prolongado.

De acordo com a edição francesa da RTL, os serviços sociais das comunas de Esch-sur-Alzette, onde os moradores foram realojados, e de Kayl estão a trabalhar em conjunto para encontrar soluções.

No entanto, se após esta data as famílias em questão ainda não tiverem encontrado novo teto, poderão permanecer em Esch-Raemerich por mais duas semanas.

De acordo com o burgomestre de Esch, citado pela RTL, "trata-se de pessoas que trabalham e que, portanto, pagam uma renda".

O imóvel que ardeu em Kayl albergava seis famílias. As chamas provocaram uma vítima mortal, um menino de seis anos.



