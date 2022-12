Uma pessoa morreu e dez ficaram feridas num incêndio de grande dimensão, em Kayl. Alguns dos feridos estão em estado grave.

Incêndio em Kayl causa um morto e 10 feridos

Diana ALVES

De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), as chamas deflagraram pouco antes das 3h da madrugada no primeiro andar de um edifício residencial na rue du Commerce, em Kayl.

As autoridades falam num “fogo violento”, que obrigou vários moradores a procurar refugio no telhado do edifício. A CGDIS garante que os bombeiros conseguiram rapidamente evacuar todas as pessoas, concentrando-se depois na extinção das chamas que se propagaram ao telhado da habitação e ameaçavam os edifícios adjacentes.

O mais recente balanço do incêndio foi feito às 6h da manhã. Dá conta de uma vítima mortal e uma dezena de feridos, vários em estado grave. Na nota enviada às redações por volta das 6h30, a CGDIS indicou que o combate às chamas vai continuar durante esta manhã.

O fogo mobilizou cerca de 60 bombeiros. Duas ambulâncias vindas de França estiveram no local a prestar assistência aos serviços de socorro luxemburgueses.

O CDGIS adianta também que já foi colocado à disposição dos familiares das vítimas um serviço de apoio psicológico. O realojamento dos moradores está a ser organizado, acrescenta.



