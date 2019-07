Foram necessárias cerca de seis horas para as várias dezenas de bombeiros controlarem o incêndio que devastou um campo de palha em Hamm e 'engoliu' um veículo dos bombeiros.

Incêndio em Hamm controlado pelos bombeiros

Foram necessárias cerca de seis horas para as várias dezenas de bombeiros controlarem o incêndio que devastou um campo de palha em Hamm e 'engoliu' um veículo dos bombeiros.

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira pelas 14 horas num campo de palha no Val de Hamm, enchendo de fumo os céus, visível até no centro da cidade já está sob o controlo dos bombeiros, que continuam no local.

As chamas alastraram rapidamente ao ponto de 'engolirem' uma viatura dos bombeiros que estava a tentar combater o fogo no local. Não há feridos a registar.



A canicula e o tempo seco, com a palha sendo tão inflamável tornaram-se na mistura perfeita para o fogo tomar proporções maiores, naquele local de Hamm.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.