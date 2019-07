Um fogo alastra no Val do Hamm mas até ao momento não há feridos a registar. Governo alerta para o perigo nas florestas.

Incêndio em campo de palha engole carro de bombeiros

Um fogo alastra no Val do Hamm mas até ao momento não há feridos a registar. Governo alerta para o perigo nas florestas.

Devido ao calor abrasador, um incêndio deflagrou pelas 14 horas num campo de palha no Val de Hamm, enchendo de fumo os céus, visível até no centro da cidade. As chamas alastraram rapidamente ao ponto de 'engolirem' uma viatura dos bombeiros que está a tentar combater o fogo no local. Não há feridos a registar.

A canicula e o tempo seco, com a palha sendo tão inflamável tornaram-se na mistura perfeita para o fogo tomar proporções maiores, naquele local de Hamm.

Ainda ao final desta manhã o governo lançou um alerta sobre o risco elevado de incêndios nas florestas do país.

As razões do alerta são as mesmas que levaram ao deflagrar do fogo no palheiro, segundo o pouco que se sabe até agora. As temperaturas máximas atingem recordes históricos por estes dias, não chove há muito e a floresta está muito seca, o que a torna muito permissiva ao fogo e seu alastramento. Juntas, estas condições aumentam, em muito, o risco de incêndios, alerta o governo do Grão-Ducado. E, em comunicado, sublinha: “Mesmo que surjam períodos curtos de chuva, elas podem não ser suficientes para que o solo e a vegetação fiquem humedecidos”, e resistam mais às chamas.

Por isso, a prevenção é a palavra de ordem. “Até porque a maioria dos incêndios é provocado pelo homem”, lembra o governo. Por isso, apela a cada cidadão, para além de ser “mais vigilante” em relação às florestas, denunciando de imediato qualquer situação estranha, tome por seu turno, todas as precauções possíveis, evitando todo o risco desnecessário que possa originar um incêndio.

O que deve e não deve fazer

Assim, quando estiver na floresta ou no campo “evite fazer lume, não fume, nem deite cigarros para o chão, nem objetos ou pedaços de vidro (que podem aquecer) que possam funcionar como causas de ignição do fogo”.

Por outro lado, tenha sempre atenção ao local onde estaciona o seu automóvel. Opte por espaços alcatroados ou de pedras, evitando estacionar na mata pois, esta é de fácil combustão, quando entra em contacto com o tubo de escape, ou outras partes do veículo. E deixe “o acesso livre às estradas da floresta, para que em caso de incêndio, os meios de auxílio, como carros de bombeiros, possam circular”.

Se estiver a passear a pé, tome muita atenção ao percurso, identifique-o bem, para que seja fácil sair da floresta, em caso de fogo. E afaste-se o mais rapidamente possível da área que estiver a arder.

Como comunicar um incêndio em segurança

Caso veja uma nuvem de fumo na floresta contacte de imediato o 112, pede o governo. Na sua chamada seja rigoroso nas informações: o local exato onde está, quantas pessoas estão e qual a direção da fumaça ou do incêndio.

No caso do avistamento ser feito a partir de uma casa isolada na floresta, ou de uma localidade, na floresta, além das referidas informações, descreva o que existe à volta da sua casa, quantas outras casas, se houverem e o número de pessoas.

Combine com a operadora do 112 um local de encontro, seguro, para se encontrar com as equipas de resgate e as orientar. “Permaneça ao telefone até que do outro lado lhe digam que têm todas as informações necessárias a uma ajuda rápida e eficaz”.