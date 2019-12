As chamas tomaram conta do atrelado numa área de descanso na parte alemã, onde não havia boca de incêndio. Bombeiros luxemburgueses foram chamados.

Incêndio destrói camião na A1 entre Luxemburgo e Trier

O condutor do camião estava estacionado na área de descanso de Markusberg, no lado alemão, quando percebeu que havia fogo no atrelado, esta madrugada pelas 5h45 da manhã.



O motorista de imediato separou a cabine do atrelado para que as chamas não chegassem à parte dianteira do veículo, mas não conseguiu impedir que o incêndio tomasse conta do atrelado.

Foto: CIS Grevenmacher-Mertert

A carga que transportava era altamente inflamável, contendo paletes de madeira e caixas de papelão.

O condutor pediu socorro e os bombeiros alemães de deslocaram-se ao local. Quando chegaram as labaredas engoliam a parte traseira do veículo.

Foto: CIS Grevenmacher-Mertert

Para agravar a situação, aquela área de descanso, entre Wasserbillig e Trierweile, não tinha nenhuma boca de incêndio para retirar água pelo que a operação estava complicada.

Os bombeiros pediram então ajuda aos colegas luxemburgueses de Grevenmacher-Mertert. Sem água, as duas equipas utilizaram espuma para apagar o incêndio, o que foi muito mais difícil, mas conseguiram.

Foto: CIS Grevenmacher-Mertert

Apesar do aparato do fogo e da dificuldade dos bombeiros não houve feridos a relatar nem o trânsito ficou cortado.

Só o atrelado ficou completamente reduzido a cinzas.

Foto: CIS Grevenmacher-Mertert





