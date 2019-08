Os agricultores da zona conseguiram com os seus tratores formar uma barreira para não deixar as chamas alastrar, ajudando os bombeiros.

Incêndio deflagra entre Heffingen e Reuland

Um incêndio deflagrou num campo com fardos de palha entre Heffingen e Reuland, cerca das 15 horas deste sábado.

Devido às altas temperaturas e aos ventos que se faziam sentir na zona, as chamas rapidamente se espalharam pelo campo alastrando a grande velocidade.

A combater o incêndio estavam os bombeiros de Heffingen, de Larochette e de Waldbillig. Uma ambulância de Larochette esteve também no local.

Foto: CIS Larochette

Os agricultores da zona acorreram ao local do incêndio para auxiliar no controlo das chamas e deram uma preciosa ajuda, colocando os seus tratores de modo a formar uma barreira contra as chamas para que estas não se continuassem a espalhar.

Deste modo, conseguiram controlar o incêndio e finalmente apagar o fogo, não havendo feridos a registar.