Incêndio de grandes dimensões arrasa armazém em Schwebsange

Mais de 50 bombeiros foram mobilizados para o combate às chamas do incêndio que deflagrou pouco depois das 20h.

As corporações de bombeiros da região de Moselle mal pregaram olho na noite desta quinta-feira. Mais de 50 homens, de sete quartéis, estiveram envolvidos no combate às chamas que destruíram por completo um armazém em Schwebsange.

Por volta das 22h, os serviços centrais dos bombeiros do Luxemburgo publicavam um vídeo nas redes sociais para mostrar quer o dispositivo de combate, quer a dimensão das chamas.

[Feu d’envergure] en cours du coté luxembourgeois de la Moselle à Schwebsange. Environ 50 pompiers actuellement mobilisés pour combattre l’incendie qui ravage un hall de stockage pic.twitter.com/deejPdGe0b — CGDIS (@CGDISlux) February 6, 2020

Para já são desconhecidas as causas do fogo que deflagrou pouco depois das 20h. Além dos danos materiais, não há qualquer vítima ou ferido a registar. As autoridades já desencadearam uma investigação para averiguar a origem das chamas.