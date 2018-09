As chamas que irromperam no armazém na rue Haute e na rue Bitbourg, em Hamm, estão controladas pelos 75 bombeiros que se deslocaram ao local.

Incêndio de armazém em Hamm está controlado

Os 75 bombeiros que se deslocaram ao local já controlaram as chamas num armazém na rue Haute e na rue Bitbourg, em Hamm, tendo prestado esclarecimentos aos jornalistas sobre a forma como decorreu o combate ao fogo.



Responsável pelo combate às chamas explica aos jornalistas como se processou o domínio do fogo. Foto: CGDIS

Na operação, os soldados da paz procederam à retirada de cidadãos que moravam mais perto da zona, enquanto o conselho das forças de segurança foi no sentido de que a população evitasse passar pelo local.



Bombeiros deslocaram-se de imediato para o local do incêndio. Foto: Anouk Antony

Foi ativado o Centro de Gestão das Operações (CGO) com o intuito de avaliar a situação de forma global e apoiar o comandante das operações de socorro no local da intervenção das forças de socorro.

As colunas de fumo eram visíveis a vários quilómetros de distância. Foto: Anouk Antony

O fumo era visível a vários quilómetros de distância, acabando por não ter impacto no aeroporto de Findel.

O incêndio aconteceu num espaço que já registara um sinistro no passado mês de maio, então com início num contentor que estava no local de armazenagem da empresa.



[feu à Hamm #2] CGO activé pic.twitter.com/TCakvF5fRc — CGDIS (@CGDISlux) September 14, 2018





