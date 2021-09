O incêndio foi controlado por volta da meia-noite, contudo os bombeiros permaneceram mobilizados durante toda a noite para extinguir completamente o fogo.

Incêndio

Cinquenta bombeiros destacados para Esch durante a noite

Um incêndio em grande escala deflagrou este sábado por volta das 22 horas no 2º andar de um edifício, na rue JF Kennedy em Esch-sur-Alzette.

Segundo o Corpo de Bombeiros e Salvamento Grand-Ducal (CGDIS) não houve vítimas e a causa não é ainda conhecida.

Cerca de cinquenta bombeiros compareceram no incidente que ocorreu num edifício cujo rés-do-chão é ocupado por lojas e os andares superiores por casas, especificou o porta-voz. As chamas estavam a sair das janelas do segundo andar, chegando ao telhado do edifício.

Um total de seis centros de operações estavam presentes incluindo os bombeiros de Esch/Alzette, Monnerich, Schifflingen, Sassem-Differdingen e o desafio foi, em particular, evitar a propagação do fogo a edifícios contíguos.

