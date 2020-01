Autoridades registaram vários acidentes entre sexta-feira e a madrugada de sábado, que deixaram cinco feridos.

Início de fim de semana marcado por acidentes e vários feridos

Autoridades registaram vários acidentes entre sexta-feira e a madrugada de sábado, que deixaram cinco feridos.

O início do fim de semana está a ser marcado pelo registo de diversos acidentes rodoviários, no Luxemburgo, com registo de vários feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado, ocorreram vários acidentes entre sexta-feira e a madrugada de sábado, que deixaram cinco pessoas feridas.

Pelas 17h35, dois veículos colidiram na Rue de Luxembourg, em Leudelange, por volta das 17h35 de sexta-feira, deixando uma pessoa ferida.

Um outro acidente ocorreu pouco depois das 21h00, na estrada principal de Hoscheid-Dickt, envolvendo dois veículos que colidiram e do qual resultaram dois feridos.

A estas vítimas soma-se uma outra pessoa ferida num acidente, com duas viaturas, na Route de Longwy em Merl.

As autoridades registam ainda uma pessoa ferida, depois de ter sido atingida por um carro na Boulevard Joseph II, cidade de Luxemburgo, por volta das 3h35 da manhã de sábado.