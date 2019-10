As eleições legislativas não passaram despercebidas no Luxemburgo, com o destaque a ser a vitória do partido socialista e da esquerda, em geral.

Imprensa luxemburguesa destaca vitória do partido socialista em Portugal

Henrique DE BURGO As eleições legislativas não passaram despercebidas no Luxemburgo, com o destaque a ser a vitória do partido socialista e da esquerda, em geral.

O Luxemburger Wort faz uma chamada de primeira página com as eleições portuguesas. Já no artigo principal, traz como título "Triunfo eleitoral da esquerda em Portugal" e escreve ainda que "em nenhum outro país da Europa Ocidental a esquerda dá tanto o tom como em Portugal".



A edição francesa online do Wort escreve em destaque "Socialistas portugueses largamente reconduzidos" no poder.

Na RTL o destaque vai para a vitória "clara" dos socialistas, com cerca de 37% dos votos. Os jornalistas da RTL fazem ainda referência a uma leitura do primeiro-ministro: António Costa concluiu que os eleitores manifestaram-se a favor da atual coligação, com um governo minoritário, mas apoiado pelos comunistas e pelo Bloco de Esquerda.



O Tageblatt é o jornal que dá mais destaque na primeira página a estas eleições, com "Socialistas ganham eleições parlamentares em Portugal".

Ainda na ronda pelo Luxemburgo, o l'essentiel traz um título mais centrado no primeiro-ministro: "António Costa sai vencedor das legislativas".



A edição desta segunda-feira do Lëtzebuerger Journal tem um pequeno artigo nas páginas centrais, dando conta que "os portugueses elegeram um novo parlamento".

Já a versão em papel do jornal diário "Le Quotidien", não faz qualquer referência às eleições em Portugal. No site só há apenas um artigo, de ontem, dando conta das projeções, com "António Costa, o grande favorito".