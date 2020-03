Um automobilista parou na segunda-feira num controlo efetuado por dois falsos agentes que escaparam com dinheiro.

Impostores vestidos de polícias roubaram automobilista em Capellen

Bonés policiais, crachás, luzes intermitentes e até coletes à prova de bala faziam parte da falsa indumentária usada por dois homens de entre 30 e 35 anos que simularam um controlo policial, como noticiou o L’essentiel, na área de serviço de Capellen.



Os impostores abordaram um automobilista na segunda-feira por volta das 16.45 quando este tinha parado para fazer uma pausa na A6 em direção ao Luxemburgo. Pediram-lhe que se identificasse dirigindo-se em francês e inglês antes de procederem a uma busca dentro da viatura, supostamente em busca de substâncias ilegais. Já dentro do veículo, os três falsos polícias apreenderam um envelope com dinheiro.

Foi aí que a vítima começou a ter dúvidas sobre a identidade dos três "agentes". Desmascarados, os homens fugiram, enquanto um deles empurrou violentamente a vítima para dentro do veículo. Foi então que o automobilista teve de ligar às verdadeiras autoridades.

De acordo com a polícia do Grão-Ducado, os falsos agentes viajavam num carro cinzento com placas amarelas, provavelmente falsas. As autoridades recordam que os polícias verdadeiros falam luxemburguês e podem provar a sua identidade a qualquer momento.

