A taxa de imigrantes que têm a sua própria empresa é superior à dos luxemburgueses, com 13% contra 8,8%.

Imigrantes de primeira geração são mais empreendedores

Diana ALVES A taxa de imigrantes que têm a sua própria empresa é superior à dos luxemburgueses, com 13% contra 8,8%.

Os imigrantes continuam a desempenhar um papel determinante no ecossistema do empreendedorismo luxemburguês. A conclusão está na nova edição do relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

De acordo com os resultados do estudo, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC), a taxa de imigrantes que têm a sua própria empresa é superior à dos luxemburgueses, com 13% contra 8,8%.

O estudo adianta que a proporção de empreendedores entre os imigrantes de primeira geração – aqueles que não nasceram no país – é também mais elevada que a taxa de empreendedores de segunda geração, que ronda os 9,4%.

Quanto aos géneros, a taxa de homens que trabalham por conta própria é superior à das mulheres. Mesmo assim, a diferença diminuiu no ano passado: é agora de 4%, ao passo que em 2017 rondava os 6,6%. No entanto, e embora a proporção de trabalhadoras independentes seja menor do que a dos homens, a taxa de satisfação é mais elevada entre o sexo feminino, situando-se nos 65%. Entre eles, essa percentagem não vai além dos 60%.

Importa também referir que o relatório GEM destaca na sua edição deste ano os negócios de família, concluindo que os empreendedores luxemburgueses apoiam-se muito nos familiares na hora de lançarem os seus projetos. Um em cada três novos empresários envolve membros da família na empresa.