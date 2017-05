Imagem de Fátima voou com passageiros da TAP

"Foi um privilégio do céu acompanhar a Nossa Senhora de Fátima e tê-la connosco no avião”, diz a irmã Perpétua. A freira é uma das três pessoas que viajaram do Luxemburgo para a Cova da Iria, em Fátima. Missão: trazer a imagem peregrina do santuário, que vem ao Grão-Ducado para assinalar o 50° aniversário da peregrinação dos portugueses a Wiltz.



Com a religiosa viajavam o padre Ricardo, o único sacerdote português ordenado no Luxemburgo, e Sara Ferreira, assistente pastoral. No regresso de Lisboa, esta segunda-feira, os três portugueses traziam com eles mais uma “passageira”: a imagem peregrina de Fátima, uma das 13 réplicas que viajam pelo mundo. “Percebemos no avião que ela não era realmente uma mercadoria. Primeiro, fez check-in, como uma pessoa. A senhora ao balcão da TAP foi impecável e muito respeitadora. Disse-nos para não a levarmos tombada. ’Levem-na de pé, é a Nossa Senhora’”, conta a freira da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, em Rollingergrund. “Saber que ela podia ser transportada com os passageiros, em vez de ser despachada no porão, foi um descanso para nós”.



A TAP não cobrou o transporte da imagem. E no embarque, a estátua teve prioridade, cortesia da companhia aérea portuguesa. “Teve um tratamento especial. Primeiro chamaram uma senhora em cadeira de rodas e depois chamaram ’as pessoas que viajam com Nossa Senhora de Fátima’”, conta a freira.



A imagem, com cerca de 1,20m, foi transportada dentro de um estojo branco em pele. Para quem não sabia o que vinha lá dentro, parecia um pequeno violoncelo. “Pode pôr o seu instrumento ao seu lado”, disse um assistente de bordo. “Não é um instrumento, é Nossa Senhora”, corrigiu o padre Ricardo. A estátua viajou discretamente ao lado do sacerdote, no lugar 28, mas a irmã Perpétua não resistiu a revelar o "segredo" aos outros passageiros. “Olhavam para nós, curiosos, e nós dizíamos: ’Olhe que é Nossa Senhora de Fátima’”.

