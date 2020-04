Divulgadas a 1 de abril, as imagens dos animais selvagens nas escadarias da Philarmonie estão a intrigar os internautas. O autor explica.

Ilusão ou obra da natureza? Os veados à solta em Kirchberg continuam a correr o mundo

Divulgadas a 1 de abril, as imagens dos animais selvagens nas escadarias da Philarmonie estão a intrigar os internautas. O autor explica.

Um, dois, três e uma quarta a correr. Vazias, as ruas da capital foram aparentemente invadidas por animais selvagens esta quarta-feira. Partilhadas milhares de vezes nas redes sociais, as imagens dos veados e cervas nas escadarias da Philarmonie e das instituições europeias são sinal de esperança para uns e de desconfiança para outros. A data em que foram partilhadas já dava pistas para resolver o enigma.

Apesar da quarentena ter diminuído a concentração de gases com efeitos de estufa e consequentemente a poluição atmosférica no Luxemburgo, ainda não há milagres. Afinal, os retratos da natureza à solta são falsos, "uma piada de abril" do artista plástico Christophe Van Biesen que recorreu às técnicas de edição do Photoshop para manipular as imagens. "A todos aqueles que gritam "Photoshop" e "Fake", estou contente que os vossos olhos atentos tenham reparado! Isto só mostra como sou mau a criar imagens falsas", brinca o luxemburguês.

"As minhas imagens servem como uma afirmação criativa, um símbolo, de que a natureza precisa de protecção, e se algo de bom sai da crise actual, é que a natureza está a receber uma merecida pausa da humanidade! Menos poluição, menos ruído, menos egoísmo para com o nosso planeta", escreve na legenda da partilha em que mostra o processo de manipulação das imagens.

"O sucesso desta história só mostra quantos de nós acreditam neste sonho! Espero que a incrível recepção das imagens de ontem possa ser usada para apoiar uma boa causa que me é muito cara", continua.





