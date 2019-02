Desde terça-feira que os residentes do Luxemburgo já podem fazer as suas compras pela Internet e receber os artigos em casa.

IKEA. Já pode encomendar online para o Luxemburgo

A partir de agora, já não precisa de passar a fronteira e deslocar-se até Arlon, na Bélgica, para fazer as suas compras no IKEA. A empresa sueca lançou esta terça-feira um serviço online - onde os clientes podem comprar os produtos através da Internet - com entrega ao domicílio no Luxemburgo. As encomendas serão entregues a partir da loja em Arlon.

A intenção de abrir uma loja que servisse os residentes do Grão-Ducado tinha sido anunciada no final do ano passado. Até agora, estes eram obrigados a deslocarem-se até à loja mais próxima, em Arlon, para comprar os móveis e decoração da IKEA.

Na Bélgica, 3,4% da receita das vendas provém das compras online, segundo um comunicado da empresa sueca.