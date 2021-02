As comunas receberam um prémio de incentivo para estimular as "boas práticas" para a igualdade a nível local.

Igualdade de género. Steinfort, Clervaux e Mertert distinguidas pelo "esforço"

As comunas receberam um prémio de incentivo para estimular as "boas práticas" para a igualdade a nível local.

Apesar de não terem dado nenhum passo concreto para minorar a desigualdade entre homens e mulheres, as comunas de Steinfort, Clervaux e Mertert foram premiadas pelo compromisso que assumiram no sentido de travar a desigualdade de género a nível local.

O objetivo da distinção é promover "abordagens voluntárias" e "incentivar outros municípios a desenvolverem a sua forte política social", como revela o Ministério da Igualdade de Género no comunicado enviado às redações.

Na cerimónia de entrega dos prémios, a Ministra Taina Bofferding salientou que a igualdade entre mulheres e homens é um valor fundamental da nossa sociedade e os municípios são um actor-chave na realização dos objetivos a nível local". Nesse sentido, a ministra da Igualdade de Género saudou a vontade "dos líderes políticos dos municípios-piloto de demonstrar o seu empenho em melhorar a situação através de ações concretas na sua área e na sua esfera de influência".

Ainda no ano passado, as comunas que receberam o prémio de incentivo comprometeram-se, de resto, a desenvolver um projeto-piloto de forma a "analisar a situação no seu território e a abordar activamente a igualdade de género e a integrá-la nas suas decisões no futuro". Para já, e sem revelar qual, o Ministério da Igualdade diz que "um dos municípios vencedores já nomeou um responsável pela igualdade para implementar as medidas".

Sem prazo definido, Steinfort, Clervaux e Mertert deverão pôr mãos às obra. Desenhado em parceria com o Governo, o projeto servirá não só para consolidar os seus esforços num documento oficial, mas também para garantir a sustentabilidade das acções resultantes, bem como a possibilidade de monitorização e avaliação.

Entretanto, para alargar a iniciativa a todo o país, o Ministério liderado por Taina Bofferding estará a trabalhar para estabelecer um prémio municipal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.