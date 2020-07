A apresentação do novo plano ocorre numa altura de pandemia em que são já várias as organizações nacionais e internacionais a alertar para um impacto maior das consequências sociais e económicas da covid-19 sobre as mulheres.

Igualdade de género. Governo apresenta novo plano de ação nacional a 17 de julho

A ministra da Igualdade, Taina Bofferding, apresenta na próxima semana o novo plano de acção nacional para a igualdade entre homens e muheres.

A 17 de julho serão apresentadas, em conferência de imprensa, as orientações gerais e as prioridades do plano que pretende aprofundar as medidas que conduzam a sociedade luxemburguesa a uma cada vez maior igualdade entre os géneros, em "todas as áreas da vida: emprego, educação, vida privada e vida em conjunto no espaço público", refere o comunicado do ministério.

A abordagem participativa e uma política transversal estarão no centro do novo plano de acção, adianto o mesmo texto.

Um relatório recente do Eurostat, sobre o cumprimento dos objetivos de sustentabilidade, da ONU, pelos países europeus, mostra que o campo da “igualdade de género” é aquele em que o Luxemburgo tem feito um dos seus maiores progressos (com uma classificação entre 4 e 5, numa escala de -5 a +5).

No entanto, nesse domínio, o país ainda falha no que respeita à distribuição igualitária dos géneros nas lideranças políticas e económicas. Segundo dados do instituto europeu EIGE, publicados no final de 2019, a representação feminina nos cargos de decisão e de poder fica abaixo de metade do total – 44,8 pontos, numa escala de zero a 100. Dados que levaram a deputada d’Os Verdes, Chantal Gary, a questionar, na altura, a ministra do Interior e da Igualdade, Taina Bofferding, sobre as razões dessa desigualdade e medidas previstas para as combater.

Numa resposta escrita, dada já em janeiro deste ano, a governante reconheceu, que apesar dos bons resultados genéricos, é preciso "acelerar o progresso feito" no caminho para uma maior igualdade.



Na altura, a ministra adiantou, na mesma carta, que a estratégia do governo para continuar esse progresso passaria por medidas direcionadas para o sistema educativo e enquadradas num plano para a igualdade entre homens e mulheres que estava "a ser finalizado".



A apresentação do novo plano ocorre numa altura de pandemia em que são já várias as organizações nacionais e internacionais, como a ONU, a alertar para um impacto maior das consequências sociais e económicas da covid-19 sobre as mulheres.

