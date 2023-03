Um homem e uma mulher dirigiram-se à arquidiocese no ano passado para reportar abusos alegadamente cometidos entre 1930 e 1960.

Luxemburgo 2 min.

Relatório anual

Igreja luxemburguesa recebeu duas queixas de abuso sexual em 2022

Pascal MITTELBERGER Um homem e uma mulher dirigiram-se à arquidiocese no ano passado para reportar abusos alegadamente cometidos entre 1930 e 1960.

Em 2010, a arquidiocese do Luxemburgo criou uma linha direta para vítimas, menores ou adultos vulneráveis, de abuso sexual por parte do clero, religiosos ou outros colaboradores. No mesmo ano, foi nomeada uma pessoa para recolher testemunhos e para identificar e documentar casos. Desde 2014, essa responsabilidade é da Dra. Martine Jungers e, desde 2019, a arquidiocese publica um relatório anual deste "ponto de contacto" da Igreja Católica no Luxemburgo.

O inferno de Christian Faber abusado por um padre em criança no Luxemburgo Christian Faber foi violado em criança durante anos num internato religioso por um capelão em Grevenmacher. Agora decidiu contar o horror vivido. Luta pela justiça em nome de todas as vítimas, através de uma investigação independente. A arquidiocese não é contra.

O relatório relativo a 2022 foi divulgado esta quinta-feira e mostra que, no ano passado, duas pessoas que afirmam ter sido abusadas sexualmente se manifestaram: um homem e uma mulher, que finalmente conseguiram libertar-se de um fardo que há muito tempo se mantinha em segredo. "Para as vítimas, as agressões tiveram lugar entre 1930 e 1960. Dois padres/religiosos foram nomeados como perpetradores", indica a arquidiocese.

Não é dada qualquer informação quanto à idade das vítimas na altura dos factos, mas dado o período mencionado, seriam menores. Também não se sabe se os padres/religiosos envolvidos ainda estão vivos. Contudo, a arquidiocese declara que "os direitos em reconhecimento do sofrimento infligido às vítimas de violência sexual no domínio da Igreja foram concedidos num caso" e que "todos os relatórios foram enviados ao Procurador do Estado pelo vigário geral".

A arquidiocese do Luxemburgo recorda, por um lado, que aplica e segue as "Diretrizes da Arquidiocese do Luxemburgo sobre o abuso sexual no contexto da Igreja em relação a menores e adultos vulneráveis". Uma versão atualizada deste documento está em vigor, por decreto episcopal, desde 28 de dezembro de 2020.

País a país. Como as igrejas "puniram" os casos de abusos sexuais de menores Os abusos chegam a 15 países, pelo menos.

Além disso, foram introduzidos cursos de formação preventiva desde 2017. Devem ser obrigatoriamente frequentados por "todos os funcionários da arquidiocese (padres, diáconos e colaboradores leigos no serviço pastoral), bem como voluntários que estejam em contacto regular com crianças, jovens ou adultos vulneráveis". Cinco dessas formações tiveram lugar em 2022.

O ponto de contacto para as vítimas de abuso continua disponível: - por telefone, em (+352) 621 676 349 (sextas-feiras, das 9h às 11h) - por e-mail: fir-iech-do@cathol.lu

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.