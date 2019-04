Jean-Claude Hollerich, Arcebispo do Luxemburgo, afirmou que a igreja luxemburguesa está "completamente solidária com a igreja de Paris".

Luxemburgo 2 min.

Igreja luxemburguesa organiza coleta para ajudar reconstrução de Notre-Dame

O Arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, revelou hoje que será feita uma coleta para angariar fundos, esta quarta-feira, na missa que se celebra na catedral da capital luxemburguesa, para ajudar na reconstrução do emblemático monumento parisiense que foi parcialmente destruído por um incêndio esta segunda-feira.

Em entrevista concedida à edição francesa do Luxembruger Wort Hollerich afirmou que a Igreja está solidária com os católicos parisienses. "O Luxemburgo tem muitos católicos provenientes de Paris que trabalham no país e participam ativamente na vida da nossa igreja, o que de certa forma nos torna mais próximos da comunidade parisiense. Por isso, a dor deles é também a nossa."

"Além disso, enviamos regularmente seminaristas nossos estudar em Paris. Um desses jovens, Yves Olinger, será ordenado padre muito brevemente, durante a 'octave'. É importante mostrar a nossa solidariedade entre igrejas, sobretudo em momentos dolorosos como este", sublinhou o arcebispo.



Sobre a ajuda que a Igreja católica luxemburguesa conta atribuir para a reconstrução da catedral de Notre-Dame, o bispo informou que a missa de amanhã terá uma coleta para ajudar nas obras de reconstrução. "Esta quarta-feira, a partir das 18h, realiza-se uma missa crismal na catedral, cerimónia na qual vou falar sobre a solidariedade para com a Igreja de Paris na minha homilia. Em seguida farei uma oração a Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, a mesma de Paris. Os fundos angariados na coleta dessa missa serão enviados para Paris. É nosso dever sermos solidários. Mesmo através dos nossos parcos meios, sobretudo em ocasiões como esta", disse.

Também hoje, duas famílias francesas multimilionárias, Arnaut e Pinault, anunciaram a doação de 200 e 100 milhões de euros, respetivamente, destinados à reconstrução da catedral de Notre-Dame, depois do incêndio desta segunda-feira que destruiu parcialmente o edifício considerado Património Mundial da Humanidade.



Instado sobre se tinha alguma recordação especial vivida na catedral de Notre-Dame, o Monsenhor, lembrou-se de algumas: "Quando estive no Japão, vim com os meus alunos visitar a catedral de Notre-Dame, várias vezes, a Paris. Era sempre uma alegria. Participei também em várias cerimónias religiosas com seminaristas e não só, e lembro-me de ter feito, também, algumas confissões a pessoas de várias nacionalidades", recorda.

