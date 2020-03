Entre os serviços religiosos, os funerais são a única exceção, mas devem ser feitos apenas na privacidade da família e com todas as medidas de proteção necessárias, recomenda a igreja.

Igreja anula missas, casamentos e batizados

Henrique DE BURGO Entre os serviços religiosos, os funerais são a única exceção, mas devem ser feitos apenas na privacidade da família e com todas as medidas de proteção necessárias, recomenda a igreja.

O arcebispado do Luxemburgo anulou todos os serviços religiosos, como medida de precaução sobre o coronavírus.

As missas, os casamentos, os batizados e todos os restantes serviços religiosos foram cancelados até 3 de abril, inclusive, confirmou à Rádio Latina o padre Sérgio Mendes.

As missas transmitidas em português têm lugar entre as 9:00 e as 10:00 de domingo, na Rádio Latina. No entanto, as igrejas e as capelas vão manter as portas abertas para oração pessoal.

As atividades de catequese e todos os eventos com grupos de risco (doentes crónicos e idosos) vão ser também suspensos entre este sábado e 3 de abril.

Os funerais são a exceção entre os serviços religiosos. Mas devem ser feitos apenas na privacidade da família e com todas as medidas de proteção necessárias, recomenda a igreja.