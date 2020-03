O Lidl emitiu um comunicado que estabelece prioridade no atendimento aos idosos entre as 8h30 e 9h30.

Idosos devem ir ao supermercado até às 9h30

Redação O Lidl emitiu um comunicado que estabelece prioridade no atendimento aos idosos entre as 8h30 e 9h30.

Os supermercados são um dos setores que continua de portas abertas no Luxemburgo. Com o aumento do afluxo de clientes, as cadeias de supermecados estão a implementar medidades de precaução para diminuir o risco de propagação do coronavírus. Éo caso do Lidl que, num comunicado de imprensa publicado hoje, afirma que dará prioridade aos idosos para suas compras, entre 8h30 e 9h30 da manhã.

Outra decisão é a retirada dos cestos de compras e a sua substituição por carrinho de compras. No comunicado pede-se que os clientes "mantenham uma distância entre cada pessoa pelo menos equivalente a este carrinho". Os carrinhos serão limpos mais do que o habitual, assim como as caixas registadoras e os terminais de pagamento. Quanto ao pagamento, os clientes devem optar pelo pagamento com cartão de crédito que se torna, assim, "a regra geral", acrescenta o Lidl Luxemburgo. Finalmente, como a Federação Luxemburguesa de Alimentação e Distribuição já indicou na terça-feira, o Lidl reforça que " não há absolutamente nenhuma necessidade de acumular stocks" em casa. Os stocks disponíveis nos centros de distribuição "são suficientes".