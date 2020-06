"As pessoas de idade continuam a ser um grupo de risco, mas agora é preciso aprender a viver com o vírus". A declaração é da ministra da Família, Corinne Cahen, registada aos microfones da RTL.

Idosos "continuam a ser grupo de risco e têm de aprender a viver com o vírus"

Susy MARTINS "As pessoas de idade continuam a ser um grupo de risco, mas agora é preciso aprender a viver com o vírus". A declaração é da ministra da Família, Corinne Cahen, registada aos microfones da RTL.

Segundo a ministra as regras de segurança e de higiene nos lares de idosos são as mesmas que para o resto da população. No entanto, cabe a cada direção decidir a melhor forma de se organizar e de manter as visitas dos familiares. Recorde-se que a ministra da Saúde, Paulette Lenert, anunciou no final do mês de maio que 4,8% das pessoas testadas nos lares de idosos estavam infetadas com o coronavírus.

A ministra da Família abordou também a questão dos parques infantis, que continuam fechados, mesmo após várias críticas à decisão do Governo (incluindo uma petição), ao mesmo tempo que escolas e creches já reabriram. A ministra diz perceber a crítica e sublinha que no próximo Conselho de Ministros, a 10 de junho, a questão vai mesmo ser abordada. Cahen disse-se ainda convicta que o Executivo vai tomar a decisão de reabrir estes espaços.



