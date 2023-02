Sylvie Berg desapareceu perto da paragem de autocarro do Lycée des Garçons, na direção de Glacis (Avenida Victor Hugo, Limpertsberg)

Limpertsberg

Idosa está desaparecida no Luxemburgo

Limpertsberg

Idosa está desaparecida no Luxemburgo

Sylvie Berg desapareceu perto da paragem de autocarro do Lycée des Garçons, na direção de Glacis (Avenida Victor Hugo, Limpertsberg)

Sylvie Berg, de 77 anos, vive no Luxemburgo e está desaparecida desde o início da noite de terça-feira, alertam as autoridades luxemburguesas.

A mulher foi vista pela última vez por volta das 17h35, perto da paragem de autocarro do Lycée des Garçons, na direção de Glacis (Avenida Victor Hugo - Limpertsberg).

Segundo a descrição do relatório policial, Sylvie tem 1,70 metros, cabelo loiro e, na altura do desaparecimento, vestia um casaco azul escuro, com camisola branca e um chapéu vermelho.

Em caso de informação útil sobre o paradeiro de Sylvie, é possível entrar em contacto com a esquadra de polícia de Ville-Haute, através do telefone +35224421100 ou do número de emergência 113 e pelo e-mail police.villehaute@police.etat.lu.

