A operação policial envolveu 18 agentes, apoiados por um condutor de cães da polícia e quatro condutores de cães da administração aduaneira.

Operação policial

Identificados seis imigrantes ilegais na estação de Hollerich

Tiago RODRIGUES Seis pessoas que estavam a residir ilegalmente no Luxemburgo foram identificados pela polícia, na quinta-feira, durante uma operação em grande escala nos comboios da estação ferroviária de Hollerich, na capital.

A operação policial foi realizada no âmbito da luta contra a criminalidade relacionada com a droga, entre as 11h e as 14h de quinta-feira, e envolveu 18 agentes, apoiados por um condutor de cães da polícia e quatro condutores de cães da administração aduaneira.



Seis pessoas foram sinalizadas como residentes ilegais no Grão-Ducado e, logo, em violação da lei da imigração. Foi redigido um protocolo depois de o Departamento de Imigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter sido informado e uma pessoa foi colocada no Centro de Detenção de Imigração, em Sandweiler.

De um total de 25 pessoas que foram encontradas pelos cães farejadores, duas foram acusadas de posse de pequenas quantidades de droga. Uma foi identificada e foram apreendidos objetos que teriam sido roubados na sua posse, revelou a polícia em comunicado.

Foram também encontradas duas pessoas que tinham sido colocadas na lista nacional de procurados.

