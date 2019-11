Idade média no Luxemburgo é de 39,4 anos, menos cinco do que em Portugal

O Luxemburgo é um dos três países com a média de idades mais baixa da União Europeia.

O Luxemburgo é um dos três países com a média de idades mais baixa da União Europeia.

De acordo com dados divulgados hoje pelo gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), a média de idades no Luxemburgo no ano passado era de 39,4 anos. Chipre (37,5) e Irlanda (37,3) são os dois outros países com média inferior a 40 anos.

Já em Portugal, a média de idades da população no ano passado era a terceira mais alta do bloco comunitário, com 45 anos, apenas superada por Itália (46,3) e Alemanha (46).

No global, a média da União Europeia situava-se nos 43,1 anos.

Segundo as estimativas do Eurostat, a idade média dos cidadãos dos Estados-membros deverá aumentar cerca de 3,8 anos nas próximas três décadas.

No Luxemburgo, a média deverá subir para os 41 anos em 2030 e para perto dos 45 anos em 2050.

HB