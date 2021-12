Entre 6 e 12 de dezembro, houve ainda a lamentar nove mortes relacionadas com o vírus.

Idade média dos internados diminui dos 64 para os 56 anos

Segundo a retrospetiva semanal do Ministério da Saúde, os internamentos por causa do vírus aumentaram, ainda que ligeiramente, na semana passada, mas o que salta à vista é mesmo a idade média dos internados que é agora de 56 anos. Há uma semana atrás era de 64 anos.

De 6 a 12 de dezembro, ocorreram 55 novos internamentos em enfermaria, dos quais 26 não estavam vacinados. Nos cuidados intensivos, o número de camas ocupadas aumentou de 16 para 23, com a maioria destas pessoas não vacinadas.

Este aumento nos internamentos, levou as autoridades a acionar a fase 3 do plano destinado às unidades hospitalares, no início desta semana. Neste caso, estão a ser adiadas as cirurgias programadas e que não têm impacto direto na saúde dos doentes. O Ministério da Saúde e a Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) explicaram que a fase 3 corresponde a uma taxa de ocupação significativa das camas de cuidados intensivos por doentes infetados com covid-19 e que envolve a desprogramação de certos procedimentos cirúrgicos agendados.

Entre 6 e 12 de dezembrou houve ainda a lamentar nove mortes relacionadas com o vírus, com a idade média dos óbitos nos 72 anos.



Taxa de incidência e números da casos diminuem ligeiramente

Na semana passada, a taxa de incidência diminuiu em todas as faixas etárias, exceto na faixa etária dos 30-44 anos, em que teve uma subida ligeira de 7%. O maior decréscimo é registado entre as pessoas com 75 ou mais anos (-13%).

A maior taxa de incidência continua a ser observada na faixa etária dos 0 aos 14 anos, com 667 casos por 100.000 habitantes, tal como já tinha sido semana anterior. No geral, a taxa de incidência diminuiu para 408 casos por 100.000 habitantes em sete dias (contra 425 casos por 100.000 habitantes na semana anterior).

Na semana de 6 a 12 de dezembro, o número de casos positivos também apresentou uma decréscimo de 4%. No total houve 2.593 novas infeções identificadas. Entre as infeções detetadas, a taxa de incidência é de 653,18 por 100.000 pessoas nos não vacinados e de 287,57 por 100.000 habitantes vacinados.





