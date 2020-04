Até nova ordem, as praias fluviais ficam encerradas. Há multas pesadas para os infratores.

Ida às praias fluviais de Esch-sur-Sûre pode custar 250 euros

O objetivo é fazer cumprir os regulamentos de emergência que impõem isolamento e distanciamento social no Grão-Ducado nos próximos três meses. Em tempo de pandemia, a ordem é ficar em casa.

Embora, grande parte das empresas não essenciais tenham fechado as portas, a pandemia não é sinónimo de dias ao livre.

A partir desta sexta-feira e, até ordem em contrário, ficam encerradas as praias fluviais de Esch-sur-Sûre, no Lago Haute-Sûre. A decisão foi tomada pelo Conselho de Vereadores do município que decidiram colocar as autoridades nas margens para dissuadir os infratores.

As multas podem variar entre 25 e 250 euros.





