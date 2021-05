IAMBAG é o um projeto que emprega pessoas com deficiência e recicla lonas publicitárias.

Luxemburgo 2 min.

IAMBAG. Designer cria sacos cheios de boas intenções

Patrick JACQUEMOT IAMBAG é o um projeto que emprega pessoas com deficiência e recicla lonas publicitárias.

Desde 2019, o Atelier Kielener tem utilizado velhas lonas publicitárias para a criação de sacos com mensagens. Uma iniciativa de economia circular que também permite empregar pessoas com deficiência.

Isabelle Malena faz um cálculo rápido. "Digamos que devemos ter produzido quase 300 sacos desde que nos envolvemos neste projeto". E se a educadora responsável pelo setor da costura das Oficinas Protegidas e Terapêuticas sorri, é porque a procura não está a enfraquecer.

As máquinas de costura instaladas em Kehlen ainda não deixaram de se focar na produção destas bolsas vistosas colocadas à venda pelo Gabinete de Turismo do Luxemburgo (LCTO). "Já temos cerca de quarenta encomendas a satisfazer para os clientes da LCTO, e irão voltar a aumentar."

As malas e bolsas que saem das mãos dos participantes das Oficinas Protegidas e Terapêuticas são de facto muito apreciadas desde 2019. Design contemporâneo, num espírito de economia circular e feito de raiz por pessoas com distúrbios psiquiátricos: os acessórios não só estão na moda, mas também são ambiental e socialmente responsáveis.

Rendas em Lisboa e Cidade do Luxemburgo são das mais altas da Europa "Os aumentos mais pronunciados foram observados em Portugal, Suíça, Eslovénia e Luxemburgo", diz o estudo. O salto em Portugal como um todo foi brutal, ascendeu a quase 70%.

A iniciativa IAMBAG tornou-se mesmo uma das principais atividades da oficina de costura, que normalmente também acolhe indivíduos à espera de uma alteração do vestuário. "O seminário tem sete estações de trabalho, e queremos que cada participante participe na realização desta ordem. Cada pessoa atua de acordo com as suas capacidades", diz Rosa Chimenti, psicóloga e chefe do Atelier Kielener.

O trabalho manual proporciona emprego aos adultos tratados pela ATP, mas acima de tudo proporciona uma atividade gratificante para estes homens e mulheres que são frequentemente marginalizados por causa da sua deficiência psicológica.

Uma velha lona a anunciar um concerto encontrará uma segunda vida graças ao Atelier Kielener. Photo : Gerry Huberty

Para cada peça (única na sua concepção) que sai da oficina, alguns euros vão para a cooperativa, que pode então investir noutras acções. O resto do dinheiro segue para duas organizações locais: a Fondation Maison de la Porte Ouverte e a Fondation EME.

Hoje em dia, o know-how das pequenas mãos supervisionadas por Isabelle Malena é reconhecido no Grão-Ducado. "Trabalhámos noutros tipos de sacos para equipar as equipas móveis da Cruz Vermelha, mas também para produzir cachecóis para os batedores ou mesmo, no início da crise, para trazer - em edição limitada - máscaras de tecido assinadas por artistas nacionais".

Até as máscaras de Borgonha usadas por alguns deputados provêm do Atelier Kielener.

A um clique de distância

Antes de assumirem a série IAMBAG, as equipas ATP receberam também outros contratos, incluindo por jovens start-ups.

"Através destas obras, mas tal como acontece com as conquistas feitas na serralharia, cozinha ou carpintaria, é sempre o mesmo objetivo que prevalece: aproximar o mundo da deficiência da realidade, e vice-versa". Com um saco no ombro ou nas costas, todos podem também contribuir para esta nobre missão. Começa com um clique aqui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.