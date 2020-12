Houve 890 infeções covid-19 nas escolas luxemburguesas entre 7 e 13 de dezembro

Foram detetados 890 casos positivos nas escolas do Luxemburgo, na semana de 7 a 13 de dezembro.

Susy MARTINS Foram detetados 890 casos positivos nas escolas do Luxemburgo, na semana de 7 a 13 de dezembro.

Do total de infetados, a maioria, ou seja 700 casos, corresponde ao “cenário 1”, ou seja há um aluno ou professor que se infetou no exterior da escola, sem que haja propagação do vírus nos estabelecimentos escolares.

Neste caso, a turma em questão é colocada em quarentena, continua a ir para a escola, mas os alunos ficam isolados das outras crianças da escola.Em 145 casos verificou-se o “cenário 2”, em que existem dois casos positivos numa turma, mas em que não se consegue determinar a fonte da infeção.

Há ainda 33 casos que correspondem ao “cenário 3”. Aqui houve três a cinco infeções numa turma. Durante essa semana, foram registados dois focos de infeção, ou seja um “cenário 4.” Um numa escola do ensino fundamental e outro num centro de competências. No total, 12 pessoas testaram positivo.







