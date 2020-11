Contudo, a maioria destes casos devem-se a infeções que começaram fora dos estabelecimentos de ensino.

Houve 795 casos positivos nas escolas na semana de 16 a 22 de novembro

De acordo com dados do Governo luxemburguês, durante a semana de 16 a 22 de novembro, houve 795 casos positivos nas escolas do país, números que revelam a elevada presença do vírus.

Contudo, a maioria dos casos refere-se a infeções de professores ou alunos fora dos estabelecimentos de ensino. Ou seja, 479 dos casos.

Já 193 dos casos correspondem ao máximo de dois casos positivos por sala de aula sem que seja claro se a infeção foi dentro ou fora da escola.

Por outro lado, 90 dos casos registados são de três a cinco infeções numa mesma sala de aula.

Durante o período abrangido pelo relatório, houve ainda 33 casos de infeções correspondentes a um cenário em que há uma relação causal com várias turmas ou mais de cinco infeções numa mesma sala.







