Dados constam de um relatório divulgado hoje pela Comissão Europeia no âmbito da Agenda Europeia da Migração.

Houve 685 mil pedidos de asilo a países da União Europeia em 2017

A Comissão Europeia confirma que, durante o ano passado e nos primeiros meses deste ano, existe diminuição de "migrantes irregulares", segundo um relatório divulgado hoje pela instituição, no âmbito da Agenda Europeia da Migração. Ainda assim, no ano passado foram apresentados 685 mil pedidos de asilo aos países da União Europeia.

"O relatório hoje publicado faz um balanço dos progressos realizados desde novembro último graças aos nossos esforços conjuntos para gerir a migração de uma forma global", afirmou Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão, citado pelos serviços de comunicação da União. "Devemos manter esta dinâmica e trabalhar intensamente para progredir, designadamente para chegar a acordo sobre a reforma do sistema de asilo. Algumas destas ações são muito urgentes, tais como o respeito dos compromissos assumidos pelos Estados-membros em matéria de contribuições financeiras. A gestão da migração continua a ser uma prioridade para os nossos cidadãos e só poderemos atingir este objetivo através de um verdadeiro compromisso coletivo e global", acrescentou.

Houve 205 mil passagens irregulares pelas fronteiras no ano passado, uma diminuição de 28% na comparação com 2014. Dimitris Avramopoulos, comissário da Migração, Assuntos Internos e Cidadania, é citado a dizer: "Tendo as chegadas diminuído 30% em comparação com 2014, o ano anterior à crise, é chegado o momento de acelerar e intensificar os nossos esforços a todos os níveis. Precisamos de ações mais rápidas em matéria de regresso, de gestão das fronteiras e das vias legais, em especial reinstalações em África, mas também na Turquia."

De acordo com o documento, desde fevereiro de 2016 "foram salvos mais de 285 mil migrantes no Mediterrâneo" e, no ano passado, "mais de dois mil migrantes foram salvos no deserto". Outro dado mencionado é que "o Grupo de Trabalho conjunto União Africana-União Europeia-Nações Unidas, criado em novembro de 2017, ajudou mais de 15 mil migrantes a voltar da Líbia aos países de origem". E, com base no "Mecanismo de Trânsito de Emergência do ACNUR, financiado pela União Europeia, mais de 1.300 refugiados foram evacuados da Líbia".

O documento refere ainda esforços para o desmantelamento das redes de passadores e de traficantes, mencionando o Fundo Fiduciário da União para o continente africano "com 147 programas e um total de 2,5 mil milhões de euros para as regiões do Sahel, Lago do Chade, Corno de África e Norte do continente". Por outro lado, a Comissão lançou "a mobilização da segunda parcela de três mil milhões de euros" a propósito do "Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia". Além disso, "desde o último verão foram alcançados acordos práticos em matéria de regresso com mais três países de origem".

De acordo com os dados divulgados, "desde outubro do ano passado houve 135 operações de regresso com apoio da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, tendo voltado perto de quatro mil pessoas". Quanto a recolocações, "depois de mais de dois anos, o programa da UE está perto do fim e cerca de 34 mil pessoas, mais de 96% dos requerentes elegíveis registados, foram recolocados". No campo da reinstalação, o programa foi adotado em 2015 e concluído no ano passado, "tendo chegado à Europa 19.432 pessoas vulneráveis". Há cerca de 40 mil lugares disponibilizados por 19 Estados-membros em função do novo programa que prevê, "pelo menos, 50 mil refugiados".







