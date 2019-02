Dos casos referidos hoje em conferência de imprensa, 11 tinham idades abaixo dos 12 anos. Arcebispo Jean-Claude Hollerich pediu desculpa.

Houve 24 casos de abusos sexuais na Igreja Católica do Luxemburgo

Nos últimos oito anos, a Igreja Católica do Luxemburgo recebeu informação sobre a existência de mais de três dezenas de casos, reconhecendo 24 de violência sexual contra menores que terão acontecido, na sua maioria, entre as décadas de 50 e 70, segundo foi revelado hoje numa conferência de imprensa em que o arcebispo do Grão-Ducado, Jean-Claude Hollerich, pediu desculpa pelo sucedido, citado pelo Luxemburger Wort.



Hollerich - que participou na recente cimeira sobre abusos sexuais organizada no Vaticano em que o Papa Francisco pediu medidas concretas para erradicar crimes sexuais por parte do clero, além de referir oito passos para concretizar este objetivo -, foi taxativo ao defender "tolerância zero" para estas situações no país, afirmando estarem em curso medidas de prevenção para evitar novos casos. Dos casos citados, três referem-se ao período entre 2010 e 2018.

De acordo com as informações divulgadas por Martine Jungers, delegada permanente da arquidiocese para a prevenção dos abusos e transgressões sexuais e físicas, entre as vítimas havia 21 menores na altura dos abusos, 11 com idades abaixo dos 12 anos, quatro entre os 13 e os 17, e 15 foram indemnizadas com verbas equivalentes a cinco mil euros como "reconhecimento pelo sofrimento" a que foram submetidas.



"Temos regras de prevenção para saber como agir com crianças e jovens nas atividades que propomos", disse Hollerich, citado pelo Luxemburger Wort, sublinhando que o seu desejo mais profundo é que "os jovens se sintam livres na igreja, porque não existe fé sem liberdade".

Jean-Claude Hollerich já defendera que os membros do clero sejam obrigados a denunciar casos de pedofilia às autoridades competentes.







