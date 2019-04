Número já divulgado em fevereiro pela Igreja em Bonnevoie confirmado pelas estatísticas da Stëmm vun der Strooss.

Houve 17 mortos entre sem-abrigo no Luxemburgo em 2018

Número já divulgado em fevereiro pela Igreja em Bonnevoie confirmado pelas estatísticas da Stëmm vun der Strooss.

No ano passado, 17 sem-abrigo morreram no Luxemburgo, de acordo com as estatísticas da Stëmm vun der Strooss que confirmam os dados já divulgados em fevereiro pela Igreja em Bonnevoie.



A associação que distribui refeições e ajuda aos que não têm casa revela ainda que aquela distribuição tem conhecido aumento exponencial nos últimos anos, subindo 58,6% entre 2014 e 2018: foram 68.065 em 2014 entre Hollerich (39.920) e Esch (28.145); no ano passado, os números atingiram as 107.918 refeições, repartidas por Hollerich (78.704) e Esch (29.214). Na comparação com 2017, a subida registada situou-se nos 3,6%, mas o maior aumento num só ano vem de 2016: 30,5%.



Em janeiro do ano passado, uma reportagem do Luxemburger Wort já dava conta de uma subida de 50 refeições diárias só nesse mês entre os cerca de quatro mil desempregados a longo prazo, sem-abrigo, jovens em dificuldades, requerentes de asilo, toxicodependentes ou pessoas em situação vulnerável.



No passado dia 8, o Contacto contou a história de Claude Bintner, um antigo empregado bancário a quem a vida conduziu ao fundo da escala social.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.