Balanço semanal

Houve 17 mortes na semana passada devido à covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Número de infeções aumentou 23% entre 21 a 27 de março. Maior taxa de incidência registada na faixa etária dos 0 aos 14 anos.

Segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, na semana entre 21 a 27 de março morreram 17 pessoas no Grão-Ducado devido à covid-19. O número eleva para um total de 1.035 óbitos devido à doença no país. A idade média dos óbitos é agora de 78 anos.

Os casos de covid-19 continuam a aumentar no país. Na semana passada o número de pessoas que testaram positivo aumentou 23%, ou seja, de 7.791 para 9.550 infeções em sete dias. A idade média dos infetados é de 35,6 anos.

Na semana anterior, o crescimento tinha sido, no entanto, maior com um aumento de 30% no número de infeções.

Em relação aos internamentos entre 21 a 27 de março contaram-se 32 pacientes internados em enfermaria (menos quatro que na semana anterior). Quatro pessoas estiveram unidades de cuidados intensivos (mais uma desde a última atualização). A média de idade dos pacientes internados é de 55 anos.

A taxa de incidência aumentou de 1.226 para os 1.505 casos por 100 mil pessoas, tendo subido em todas as faixas etárias. No entanto, o maior aumento registou-se entre os 0-14 anos (+37%), seguido pelos 75+ anos (+23%).



O círculo familiar continua a ser a fonte mais frequente (33%), seguido pela educação (22%), trabalho (4,9%), lazer (4,7%) e viagens ao exterior (3,4%). A percentagem de fontes indeterminadas é de 25,8%.

No total, 471.914 residentes do Luxemburgo têm a vacinação completa, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,5% em relação à população elegível, ou seja, mais de cinco anos. Um aumento de mais um ponto percentual em relação à semana precedente.













