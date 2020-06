A linha atendeu mais de 70 mil chamadas.

Hotline COVID-19 deixa de atender os telefones hoje

Cerca de 72.000 telefonemas depois, a linha telefónica especial COVID-19, criada pelo Governo, deixa hoje de atender os telefones.Numa curta nota enviada às redações, o Ministério da Saúde adianta que o serviço termina esta noite, acrescentado que a partir de segunda-feira as chamadas relacionadas com a covid-19 serão tratadas pelos diferentes ministérios, consoante o assunto. A distribuição das responsabilidades será publicada no site www.covid19.lu.

Desde o seu lançamento, a 2 de março, sob a coordenação da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), a hotline recebeu mais de 72.000 chamadas. O Ministério da Saúde indica que “o serviço permitiu responder a inúmeras questões da população sobre a propagação do vírus e sobre as medidas impostas pelo Governo para fazer face à crise e para sair dela”.Parte desse trabalho foi compilado e está disponível na secção de perguntas frequentes (FAQ) do site coronavirus.gouvernement.lu/fr/citoyeans.html, onde os utilizadores podem também consultar os comunicados e e recomendações oficiais.



