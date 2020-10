O número continue ainda muito longe dos 700.000 vouchers que o Executivo distribuiu por residentes e trabalhadores transfronteiriços.

Hotelaria. Cerca de 56.000 pessoas já usaram o voucher

Diana ALVES O número continue ainda muito longe dos 700.000 vouchers que o Executivo distribuiu por residentes e trabalhadores transfronteiriços.

Cerca de 56.000 pessoas já usaram o voucher de 50 euros que pode ser usado para pernoitar nos hotéis do país, segundo dados divulgados ao Paperjam pelo ministro das Classes Médias, Lex Delles.

Embora o número continue ainda muito longe dos 700.000 vouchers que o Executivo distribuiu por residentes e trabalhadores transfronteiriços, o ministro diz-se satisfeito.

Lex Delles considera que “se um posto de trabalho ou uma empresa foram salvos graças aos vouchers, então a campanha já foi um sucesso”.Os cupões podem ser usados até ao dia 31 de dezembro deste ano. Os hotéis, pensões, pousadas e parques de campismo que participam na iniciativa podem ser consultados no site visitluxembourg.lu. Apenas o titular do voucher pode utilizá-lo.A distribuição de cupões de 50 euros, para usar nos hotéis do país, foi uma das medidas tomadas pelo Executivo para apoiar o ramo da hotelaria, fortemente afetado pela crise atual. Com a suspensão de voos comerciais e a implementação de medidas sanitárias, hotéis e outras estruturas de alojamento registaram perdas significativas.No entanto, os apelos às “férias cá dentro” parecem ter surtido algum efeito. De acordo com uma sondagem do Ministério do Turismo, divulgada no mês passado, cerca de 62% dos hotéis e 86% dos parques de campismo sondados declararam ter acolhido mais residentes do Luxemburgo este ano. Um terço dos hotéis e 57% dos parques de campismo falam mesmo num “aumento substancial”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.