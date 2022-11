O futuro Moxy Hotel Luxembourg Airport estará diretamente ligado ao terminal do aeroporto. A abertura está prevista para 2024.

Findel

Novo hotel junto ao Findel vai abrir em 2024

Não há falta de projetos para o Aeroporto do Luxemburgo. Para além dos trabalhos na pista, que em breve estão concluídos, o Findel vai albergar um novo quartel CGDIS até 2023, um novo hangar Luxair e a tão antecipada "Airport City" ("Cidade do Aeroporto"), planeada como complemento do aeroporto.



A nova "cidade" vai chamar-se Skypark Business Center South e vai contar com o "Moxy Hotel Luxembourg Airport", do grupo Marriott International, foi anunciado esta quarta-feira.

O novo projeto hoteleiro vai disponibilizar 130 "quartos elegantes e confortáveis com uma vista única do aeroporto do Luxemburgo, um soberbo terraço ao ar livre e um 'Moxy Bar' central que servirá de receção", indicou o aeroporto em comunicado. A abertura está prevista para a primeira metade de 2024.

Foto: Lux-airport

Hotel vai ter ligação direta ao terminal

O hotel vai ter ligação direta ao terminal do aeroporto por uma passadeira interior, sendo esta uma boa notícia para aqueles viajantes que estão apenas em trânsito.



"O conceito Moxy enquadra-se perfeitamente na nossa promessa para com os passageiros de combinar conforto, qualidade e sustentabilidade no nosso aeroporto e na futura 'Airport City'", disse Alexander Flassak, CEO interino da Lux-Airport. "É algo único colocar um hotel num ambiente tão grande como um aeroporto".



"O Aeroporto do Luxemburgo é especial, e todo o Skypark Business Center é um local sem paralelo em termos de localização, visão, inovação e sustentabilidade. Estamos mais do que felizes por fazer parte desta realidade", disse também Tim Zeichhardt, diretor de Desenvolvimento da Marriott International.

