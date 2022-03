A capital do Luxemburgo vai alugar o Hotel Graace, em Bonnevoie, para alojar quem foge da invasão russa.

Guerra na Ucrânia

Hotel em Bonnevoie prepara-se para receber refugiados da Ucrânia

A cidade do Luxemburgo está a preparar-se para a chegada de refugiados da Ucrânia. Uma das medidas vai passar por assegurar alojamento àqueles que tiveram de abandonar as suas casas para fugir do conflito.

Nesse sentido, o conselho de vereadores decidiu, na semana passada, alugar um hotel para alojar quem chega e não tem onde ficar. Na noite de segunda-feira, a Comissão de Finanças, Controlo Orçamentário e Património aprovou por unanimidade a proposta do conselho.

Trata-se de arrendar o Hotel Graace, em Bonnevoie. O vereador da Cidade do Luxemburgo, Serge Wilmes, confirmou ao Luxemburger Wort que o município pretende alugar o hotel por seis anos ao seu proprietário, Steve Krack.

O edifício começou por pertencer à família Graas, que ali montou uma fábrica de serralharia na década de 1950. Esteve em ruínas durante muito tempo, depois do negócio fracassar. Krack comprou-o em 2013 mas só abriu enquanto hotel já durante a pandemia de covid-19, na primavera de 2020.

O hotel dispõe de 28 quartos que vão estar disponíveis para o município a partir do dia um de abril.



