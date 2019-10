O treinador Michael Lecaplain e os jovens atletas luxemburgueses de karate tiveram de ser evacuados do hotel que foi atacado por manifestantes na capital chilena. Aquele país sul-americano é palco de violentos protestos desde há vários dias contra o governo.

Hotel da seleção luxemburguesa atacado no Chile

O treinador Michael Lecaplain e os jovens atletas luxemburgueses de karate tiveram de ser evacuados do hotel que foi atacado por manifestantes na capital chilena. Aquele país sul-americano é palco de violentos protestos desde há vários dias contra o governo.

Em Santiago do Chile para participar nos Mundiais Juvenis de Karate, agendado para esta quinta-feira, onze atletas e a direção da seleção nacional luxemburguesa tiveram de ser evacuados com urgência do hotel pouco antes da meia-noite no Luxemburgo (19h00, hora local) devido à explosão popular que está a decorrer no país sul-americano.



"O nosso hotel foi atacado. Estamos a ser evacuados. Todos estão bem. A Federação Internacional de Karate (WKF) disse-nos que o hotel era seguro mas não é de todo", disse Michael Lecaplain, o selecionador, visivelmente chocado, numa declaração ao jornal L’essentiel. A formação luxemburguesa esteve durante muito tempo confinada na cave deste hotel que albergou também várias outras delegações estrangeiras.

No Instagram, Kimberly Nelting, campeã mundial juvenil em 2017, incomodada, publicou uma mensagem em inglês durante a noite: "Manifestantes invadiram o nosso hotel. Tivemos de ser evacuados e não temos nenhuma das nossas coisas. Estamos à espera há horas que alguém nos venha buscar. @WorldKarateFederation não estamos em segurança. Isto nunca devia ter acontecido. É totalmente IRRESPONSÁVEL", afirmou o atleta de 19 anos.

De acordo com o treinador, a delegação teve de ser encaminhada para outro hotel e "aguardar instruções da embaixada". "Está tudo bem, estamos seguros", afirmou um pouco mais tarde. "A equipa inteira está agora segura no hotel. Será tomada uma decisão amanhã (quinta-feira) sobre o próximo passo", respondeu Ulrich Nelting, pai de Kimberly Nelting e membro da comissão de karaté da Federação Luxemburguesa de Artes Marciais (FLAM).

O Chile está a viver uma crise sem precedentes desde a ditadura e o governo enviou o exército para as ruas para conter os protestos. Até ao momento, morreram já 15 pessoas nos confrontos que começaram com manifestações estudantis contra o aumento do preço do metro e que se estenderam por todo o país contra as medidas neoliberais do presidente Sebastián Piñera.

